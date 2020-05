Inviato con un giorno d'anticipo rispetto alle previsioni, il protocollo con le linee guida per le partite del campionato è stato consegnato dalla Figc a Vincenzo Spadafora. Così il ministro dello Sport al Tg3: "È molto simile a quello per gli allenamenti. Le date per la ripartenza della Serie A restano 13 o 20 giugno, giovedì si decide"

Sarà una settimana decisiva per la Serie A e il calcio italiano, eventuale ripresa che verrà discussa giovedì 28 giugno. Lo ha ribadito il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che in giornata ha ricevuto dalla Figc il protocollo con le linee guida per le partite del campionato. Un documento consegnato con un giorno d’anticipo rispetto alle previsioni: "Il protocollo per le partite è molto simile a quello per gli allenamenti", ha commentato Spadafora al Tg3. E sulla ripartenza della Serie A la data fondamentale sarà proprio quella di giovedì: "Ho convocato Figc e Lega Serie A per valutare se e quando ripartire. Le date restano quelle del 13 o del 20 giugno".