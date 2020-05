CasaSkySport, gli ospiti di martedì 26 maggio

Tanti i temi della giornata di Sky Sport24. Ospiti, approfondimenti e il calcio live della Bundesliga con quattro partite in programma per il turno infrasettimanale, tutte live ed in esclusiva sui canali Sky Sport.

Alle 13 si inizierà a parlare- con Alessandro Alciato- della situazione del calcio italiano, ma non solo: oggi è previsto un Consiglio di Lega, ma anche un vertice tra Uefa ed i club dell’Eca per discutere del futuro delle coppe europee. Nel corso della giornata tutti gli aggiornamenti e anche i collegamenti con i campi dove le squadre stanno svolgendo i primi allenamenti di gruppo.

Appuntamento poi alle 14 con “Euroshow” per fare il punto sulla ripartenza dei campionati europei in compagnia di Gianluigi Bagnulo e Dario Massara. Alle 14.30 (altri passaggi alle 17.30 e 21) spazio a “Il Calciomercato che verrà” con le interviste esclusive a Marcello Carli e Pierpaolo Marino, direttori sportivi, rispettivamente, di Cagliari ed Udinese.

Alle 17.00 ritorna l’appuntamento con “Euroshow” per seguire la 28^ giornata della Bundesliga, al via oggi con quattro partite. E sarà il Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco ad aprire questo turno (ore 18.30 Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Su Sky Sport24 tutti gli aggiornamenti e gli studi pre e post partita con Federica Lodi, Massimo Marianella e Riccardo Gentile. Appuntamento alle 18.00 e alle 20.30. In serata, alle 20.30, le altre tre partite: Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Werder Brema-Borussia Moenchengladbach ed Eintracht Francoforte-Friburgo (visibili in contemporanea tramite Diretta Gol, su Sky Sport Uno). Anche in questa occasione studio post partita sul canale 200 di un'ora a partire dalle 22.30 in compagnia di Federica Lodi, Massimo Marianella e Riccardo Gentile e Paolo Condò.

Spazio poi a #CasaSkySport, in live streaming anche su SkySport.it: alle 19.00 con Geri De Rosa ci sarà il giovane centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

A chiudere la giornata di Sky Sport24, a mezzanotte, sarà un nuovo appuntamento con “Juke Box”: il pubblico avrà la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.

Su Sky Sport Uno continua infine la settimana dedicata al Mondiale del 2010: oggi appuntamento con Italia-Nuova Zelanda.