Giocate geniali in campo, travestimento da genio della lampada fuori. Cristiano Ronaldo si è trasformato in Aladdin per il terzo compleanno dei suoi gemellini Eva e Mateo. Una festa in maschera per tutta la famiglia, quella dell'attaccante portoghese e di sua moglie Georgina, vestita con un costume rosa da Power Rangers. Una sorpresa riuscita, alla quale ha contribuito anche Cristiano junior, che ha scelto di diventare per qualche ora Hulk. Una festa ricca di fantasia e sorrisi, raccontati su Instagram dalla foto di gruppo postata dallo stesso Cristiano Ronaldo, con il salotto della splendida villa sulla collina torinese trasformato in un luogo magico, popolato dai personaggi dei cartoni animati. A completare il quadretto ci sono i due baby festeggiati, vestiti rispettivamente da Spider Man e principessa, quest'ultima scelta adottata anche dall'altra sorellina Alana Martina.

La festa prima del ritorno in campo

La foto postata su Instagram è stata accompagnata anche da un messaggio, postato dall'attaccante della Juventus: "Buon compleanno alle mie due dolcezze Eva e Mateo - le parole di Cristiano Ronaldo - vi amiamo fino alla fine del mondo" con tanto di orgoglioso hashtag #prouddad. A poche ore dalla partitella in famiglia che questa sera la Juve giocherà allo Stadium e in attesa di tornare del ritorno in campo per una gara ufficiale, con il primo appuntamento ufficiale post lockdown in programma il 12 giugno allo Stadium contro il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (nell'1-1 dell'andata era stato il portoghese a segnare in pieno recupero il gol del pareggio su rigore), CR7 conferma di saper sempre stupire anche lontano dal rettangolo verde.