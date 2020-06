L'ex portiere della Lazio, in Turchia dal 2011, colpito duramente in uno scontro fortuito con l'avversario Skoda del Rizerspor: frattura di tibia e perone, rischia uno stop di diversi mesi. Il messaggio di Under su Twitter: "Guarisci presto"

Grave infortunio per Fernando Muslera , ex portiere della Lazio oggi al Galatasaray . L'uruguaiano si è scontrato in un'uscita bassa con l'attaccante avversario Milan Skod a all'altezza del dischetto del rigore al 13' del primo tempo, rimediando un colpo sotto il ginocchio. Immediata la percezione del danno, con Muslera in lacrime e circondato dai compagni di squadra. La gara è stata interrotta per otto minuti, necessari per permettere l'ingresso in campo dell'ambulanza e il successivo trasporto del portiere in ospedale. Secondo i primi esami, Muslera avrebbe riportato la frattura di tibia e perone delle gamba destra . La sensazione è la sua stagione sia finita e che prima di rivederlo in campo bisognerà aspettare il 2021. Tra i tanti messaggi di vicinanza arrivati per il numero 1 del Galatasaray, dal 2011 a Istanbul con cinque campionati vinti in bacheca, c'è quello del romanista Cengiz Under: "Guarisci presto" le sue parole su Twitter.

Non solo Muslera: anche Andone ko al ginocchio

La ripresa del campionato, avvenuta in questo weekend, è stata assolutamente negativa per il Galatasaray. A completare la giornata nera della squadra di Fatih Terim, sconfitta per 2-0, c'è stato un secondo infortunio: quello di Florin Andone, attaccante rumeno classe 1993 subentrato all'intervallo ad Ahmet Calik e costretto ad abbandonare il campo al 72' dopo un duro contatto con il portiere del Rizespor, con il ginocchio del centravanti finito sotto la schiena dell'avversario. Torsione innaturale dell'arto per Andone, costretto come Muslera a uscire in barella prima della sostituzione con Younes Belhanda: anche per lui si teme la

frattura della gamba, come hanno confermato le immagini. Parola fine su una serata horror per il club campione in carica della Superlig.