LUCAS LEIVA - Fa eccezione il centrocampista della Lazio, che non era ko prima dello stop forzato. Il brasiliano ha "approfittato" della sospensione per risolvere qualche problema fisico: il 4 aprile scorso l'operazione al menisco. Il 27 maggio è invece tornato per la prima volta in gruppo coi compagni di squadra. Sarà pronto per la ripresa.

LEIVA PRESENTE ALLA PRIMA SEDUTA DI GRUPPO A FORMELLO