Una corsetta come riscaldamento, poi il lavoro col pallone. Un tocco di collo destro, poi col piede opposto. Pochi secondi di riposo, cambio: palla calciata con l'interno piede con un'intensità sempre maggiore. Poi la corsa in acqua per potenziare e tonificare la parte inferiore del copo. L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti prosegue senza sosta la fase di riabilitazione dopo il doppio – sfortunatissimo – infortunio al legamento crociato (a febbraio l'ultimo intervento chirurgico dopo il nuovo crack, il secondo dopo quello di inizio settembre in seguito alla rottura del crociato nella prima gara di Serie A contro il Brescia) e lo fa in una location davvero invidiabile. Per quella che lui stesso sui social ha definito come una riabilitazione "Pavolosa", l'attaccante rossoblù ha scelto la splendida spiaggia del Poetto a Cagliari. Corsa, allenamenti con il pallone e per finire un tuffo rigenerante in acqua per smaltire le fatiche sotto un sole estivo. In attesa di tornare il prima possibile in campo (sei mesi i tempi di recupero previsti dopo l'operazione dello scorso febbraio), chissà magari solo per qualche minuto durante l'estate, anche se - probabilmente - per rivedere Pavoletti in campo bisognerà attendere l'inizio del nuovo campionato.