10/24

SIR ALEX FERGUSON - Quasi difficile riconoscerlo, in questo scatto di ben quarantaquattro anni fa. Uno degli allenatori più vincenti dell'intera storia del calcio conquistò il primo titolo nella B scozzese: la Scottish First Divsion (non fatevi ingannare dal nome, è comunque alle spalle della Premiership) col Saint Mirren nel 1976-77. Quattro anni dopo l'inizio dell'avventura. E non è stato l'unico a trionfare per la prima volta in una serie inferiore.