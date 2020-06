La Federcalcio stila un documento con le linee guida per i contratti a titolo definitivo e i prestiti in scadenza al 30 giugno 2020: in alcuni casi servirà un accordo privato tra club e giocatori. Slittano all'1 settembre gli accordi preliminari validi per la stagione 2020/2021 CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il calcio e i contratti si adeguano alla "straordinarietà originata dalla emergenza COVID-19". Con la ripartenza della Serie A al 20 giugno e con oltre 100 giorni di stop del campionato alle spalle per il lockdown, la Figc è intervenuta per dettare le linee guida sui legami in scadenza al prossimo 30 giugno. La Federcalcio ha esteso automaticamente la durata del legame di lavoro della stagione corrente fino al 31 agosto, raccomandando la conclusione con le rose disponibili al momento della sospensione. Lo ha fatto attraverso un protocollo di 10 punti, che fa chiarezza sulle diverse situazioni presenti all'interno di ogni organico.

Contratti e prestiti oltre il 30 giugno: la situazione Nel documento studiato per l'estensione dei contratti e le relative linee guida da seguire per "garantire il più possibile omogeneità di trattamento ai rapporti contrattuali", come si spiega nella nota, la Figc precisa che "per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere", mentre "per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020". Chi ha un contratto con scadenza successiva al 30 giugno 2020, che si tratti di un prestito con diritto di riscatto o di un tesseramento, non è quindi toccato da alcuna modifica.