"Energia e adrenalina arrivano da sole. Ci giochiamo una parte della stagione". Leonardo Bonucci non ha dubbi in vista della sfida al Lione: la Juventus è chiamata a ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata giocata a febbraio in Francia per accedere alla Final Eight di Champions League. Il difensore bianconero non ha dubbi sulla ricetta da mettere in campo: "Sono convinto che ci sarà grande entusiasmo e grande voglia. Guardiamo solo a noi stessi senza dare ascolto a quanto viene detto fuori". Al match contro i francesi la Juve ci arriva dopo aver vinto il nono scudetto di fila: "Noi stiamo bene, abbiamo ottenuto l'obiettivo principale - sottolinea Bonucci in conferenza stampa, al fianco di Sarri - e ora vogliamo ribaltare questo risultato. Troppi gol presi finora? Abbiamo analizzato questo problema, ma nelle partite decisive non siamo mai mancati". Su chi potrà essere l'uomo in più di questa Juve, Bonucci non si sbilancia: "Tutti possono fare la differenza, in queste partite può bastare anche un solo gesto. Sia da singoli che come squadra". Sugli spalti mancheranno i tifosi: "Sono l'uomo in più, ma dovremo essere ancora più bravi. E ognuno di noi dovrà tirar fuori qualcosa in più per recuperare lo svantaggio e andare a Lisbona".