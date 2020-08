Missione rimonta. Domani sera la Juventus sarà chiamata a rovesciare l'1-0 di Lione per centrare i quarti di finale di Champions League: "Una partita difficile, contro un avversario solido in difesa e rapido nelle ripartenze", le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia. "Dovremo avere pazienza per centrare il risultato di cui abbiamo bisogno". Nel frattempo sarà una corsa contro il tempo per recuperare Dybala: "Ci proveremo fino alla fine", annuncia con prudenza l'allenatore della Juventus. "Non so se verrà convocato, è ancora nelle mani dello staff medico. Vedremo se riusciremo a portarlo in campo o in panchina. Ma bruciarsi un cambio con un giocatore che non sta bene non sarebbe giusto". Fari puntati dunque su Higuain: "Un giocatore in crescita, anche fisicamente. Così come Pjanic: nell'ultimo periodo era stanco, l'ho visto tornare efficiente". Chi invece nel finale di campionato si è dimostrato già in grande spolvero, è naturalmente Cristiano Ronaldo: "Ieri gli ho visto segnare un gol straordinario in allenamento", rivela Sarri. "Sta approcciando la gara nel modo giusto, si è riposato un po' e ora sta bene". L'ultima battuta è sul suo futuro da allenatore bianconero: "Non dipenderà da questa partita", sottolinea Sarri. "Solo pensarlo, sarebbe offensivo nei confronti di questa dirigenza: la Juventus è una società seria, se vorrà cambiare guida tecnica oppure no lo ha già deciso a prescindere, non sono dei dilettanti".