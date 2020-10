Attualmente svincolato, lui che potrebbe decidere di ritirarsi, l'ex attaccante di Arsenal e Juventus è stato spesso protagonista in negativo fuori dal campo. Come dichiarato nel corso di un recente reality show, uno dei suoi tormenti è stato il gioco d'azzardo: "Una sera ero troppo ubriaco per sedermi a un tavolo - racconta in uno stralcio della sua autobiografia -, ho sprecato una fortuna al casinò"

"Ero troppo ubriaco per sedermi a un tavolo"

leggi anche

Bendtner choc: "Ho perso sei milioni a poker"

Un dettaglio raccontato nella sua autobiografia, pubblicata l’anno scorso dal Guardian e in corso di revisione, quando Bendtner ha ripensato ad uno dei momenti personali più difficili: "Una sera ero troppo ubriaco per sedermi a un tavolo. Ho sprecato 400mila sterline (circa 450mila euro) in 90 minuti al casinò, soldi che non avevo perché il mio conto era scoperto. Sarei andato in bancarotta senza un po’ di fortuna". E ancora: "Riesco, barcollando, ad arrivare in bagno e versarmi dell’acqua in faccia. Cerco un bancomat e prendo altre 30mila sterline per continuare a giocare". Senza una squadra da quasi un anno e vicino al ritiro, complice il mancato approdo in Cina a causa dell’emergenza da Covid-19, Nicklas ha ripensato anche al tormentato rapporto con la Nazionale interrotto nel 2018 quando venne escluso dai Mondiali in Russia: "Mi sentivo una m***a, non smettevo di piangere. Vorrei tornare indietro nel tempo e colpire quel ragazzo in testa con un martello. Per fargli capire l'opportunità che aveva qualcosa di speciale di cui occuparsi".