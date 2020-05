Non hanno fine gli imprevisti fuori dal campo di Nicklas Bendtner. L'attaccante danese, un passato in Serie A nella Juventus 2012/2013 (11 presenze e nessuna rete), ha raccontato su Discovery Network un'altra disavventura, legata alle carte. "Ho giocato molto a poker nella mia vita. Ho giocato contro molti professionisti da quando avevo 19 anni - le sue parole nel corso di Bendtner e Philine, un reality show del quale è protagonista in compagnia della sua fidanzata Philine Roepstorff - è molto difficile quantificare la somma che ho perso, ma sarebbe pari a circa sei milioni di sterline". Una somma imponente, anche per chi in carriera ha vestito maglie di club blasonati come quello bianconero e l'Arsenal. "Ma non direi che ho avuto un problema con il gioco d'azzardo - spiega il centravanti- sono sempre stato in grado di controllarmi".