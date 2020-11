Il Covid sconvolge i piani del calcio mondiale: purtroppo non è una novità e dopo lo spostamento dell'Europeo, previsto per la scorsa estate e che invece si disputerà nel 2021, anche il Mondiale per club sarà costretto a subire uno slittamento. La competizione prevista, infatti, inizialmente per il prossimo mese di dicembre si svolgerà invece a febbraio 2021. Questo per favorire il regolare svolgimento dei vari campionati nazionali e le competizioni europee in corso. Il Bayern Monaco dovrà dunque aspettare qualche mese in più per dare l'assalto a un nuovo, importante trofeo da inserire in bacheca.