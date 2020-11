Nel giorno in cui l'attaccante del Milan trova il suo primo gol in Serie A, i suoi ex compagni del Bodo-Glimt vincono artimeticamente il campionato norvegese. Un successo su cui c'è anche la firma di Hauge, che ora sogna un clamoroso double: due scudetti nella stessa stagione

A questo punto Hauge ha tutte le carte in regola per sognare: vincere due scudetti nello stesso anno, sembra impossibile ma l'impresa è realizzabile. Il primo titolo, intanto, l'ha già messo in tasca, pur trovandosi a quasi 3000 chilometri dal campo su cui veniva assegnato. Non che lui se ne sia rimasto con le mani in mano, nel frattempo. In quelle stesse ore era impegnato a segnare il suo primo gol in Serie A, mattoncino utile a costruire la seconda impresa a cui punta in questa stagione.

Gol in A e scudetto in Norvegia, nella stessa sera. Ecco cosa è successo a Jens Petter Hauge, l’attaccante del Milan che, nel 3-1 rifilato al Napoli, ha trovato la sua prima rete nel campionato italiano, proprio mentre a Drammen, Norvegia, i suoi ormai ex compagni del Bodo-Glimt festeggiavano il titolo nazionale dopo aver battuto lo Stromsgodset. Una prima volta anche per loro, dato che si tratta del primo “scudetto” del club in Eliteserien, il campionato norvegese, arrivato con cinque giornate d’anticipo e sul quale c’è anche la firma dell’attaccante che oggi gioca nel Milan.