Il presidente del Napoli ha raccontato a Sky Sport come è venuto a conoscenza della scomparsa di Maradona: "Sapevo dell'operazione al cervello, ma conoscendo l'uomo ero convinto che ce l'avrebbe fatta anche stavolta. Non avrei mai immaginato che sarebbe morto, sono addolorato". Poi, in una lettera pubblicata sul sito del club, ha ribadito la volontà di intitolargli lo stadio di Napoli: "A te, simbolo di un ambito riscatto e di una desiderata resurrezione"

"Stavo guardando la televisione in attesa di incontrare Gattuso in serata e la notizia per me è arrivata a ciel sereno". È ancora scosso Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato come è venuto a conoscenza della morte di Diego Armando Maradona. Il presidente del Napoli ha poi proseguito, non nascondendo il suo dolore per la scomparsa del calciatore simbolo del club azzurro: "Sapevo che si era operato al cervello - ha aggiunto De Laurentiis - ma, conoscendo l'uomo, sapevo che ne aveva passate di peggiori e ho pensato che ce l'avrebbe fatta anche stavolta. Non avrei mai immaginato che sarebbe venuto meno. Ci sono rimasto molto male. Sono addolorato, è stata una bella botta".

La lettera di De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha inoltre raccolto tutte le sue emozioni in questa lettera, dedicata a Maradona e pubblicata sul sito ufficiale del Napoli, nella quale ha espresso ancora una volta la volontà di intitolare lo stadio di Napoli al campione argentino, simbolo di riscatto per tutto il popolo azzurro. "Caro Diego, lasci una grande testimonianza di che cosa sia un uomo con tutta la sua fragilità, la sua forza, il suo amore totale per la vita e per il prossimo. Un campione unico e irripetibile. Le tue debolezze, le tue macchie, i tuoi errori sono pari alla tua immensa grandezza per annullarsi nel mito. Si è detto da più parti che rappresenti la sintesi tra genio e sregolatezza. Un pittore del pallone: pennellate uniche da ricordare nel "Louvre" dei massimi artisti. Come un Caravaggio inquieto a cui l'indomabilità e la sregolatezza si perdonano per la sua immensa grandezza. Credo sia giusto intitolare il San Paolo al tuo nome per averti ancora con noi quale testimone dell'eccelsa strada che questa squadra ha intrapreso. I tuoi sono stati anni indelebili nella memoria dei Napoletani. Simbolo di un ambito riscatto e di una desiderata resurrezione. Grazie Diego tu sei e rimarrai con tutti noi. Aurelio De Laurentiis".