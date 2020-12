Hodge ha maglia del gol del secolo: "Non la vendo"

Steve Hodge, ex giocatore della Nazionale inglese, possiede la maglia con cui Maradona segnò il "gol del secolo" nei Mondiali di Messico ’86, proprio contro l’Inghilterra: "Ma non è in vendita, ho un legame affettivo incredibile con questa divisa" MARADONA, IL PUNTO SULL'INCHIESTA

Il "gol del siglo" è sicuramente la rete più iconica della storia del calcio: Diego Armando Maradona che in 10 secondi percorre 60 metri di campo, dribblando 6 avversari (portiere compreso) e segnando l’impensabile. In totale 12 tocchi e 44 passi, era il 22 giugno 1986 e si giocava il quarto di finale del Mondiale in Messico tra Argentina e Inghilterra, match terminato 2-1 per i sudamericani. Il "gol del secolo" fu quello del momentaneo 2-0, realizzato solo pochi minuti dopo la famosa "mano de Dios" sempre di Maradona. La sua maglia di quella partita ha un valore storico incredibile, e a possederla è uno dei giocatori di quella Nazionale inglese sconfitta da Diego. Si tratta di Steve Hodge, uno dei giocatori dribblati da Maradona: "Mi ha dato la sua divisa nel tunnel dopo la partita, ma non è in vendita. Dicono che io voglia uno o due milioni, ma è tutto falso e lo trovo anche irrispettoso" ha dichiarato l’ex calciatore alla BBC.