Maradona, una settimana di ricordi

E' morto Diego Armando Maradona. Il Pibe, che aveva da poco compiuto 60 anni, è deceduto per un arresto cardiorespiratorio. La terribile notizia, che ha colpito l'intero mondo del calcio e non solo, è arrivata nel pomeriggio del 25 novembre, esattamente una settimana fa. E, in questo lungo speciale dal titolo "Una settimana di ricordi", in onda oggi, mercoledì 2 dicembre, su Sky Sport 24 rivivremo questa settimana triste, ma ricca di tributi e omaggi da tutto il mondo per il campione argentino. Appuntamento alle ore 17.30, alle 22 e all'una di questa notte sempre sul canale 200 di Sky. Su Sky Sport Serie A alle 20.15 ed a mezzanotte. Disponibile anche on demand.