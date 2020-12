5/22

LA TESTIMONIANZA DELL'INFERMIERA



Fonti rivelano che vivesse in una stanza improvvisata accanto alla cucina, con un materasso, un televisore e un bagno chimico. “In qualsiasi altra casa Maradona non sarebbe morto. Può sembrare forte dire che l’hanno lasciato morire, ma è così", dice Rodolfo Baqué, legale dell’infermiera Dahiane Madrid, una delle tre che assistevano Diego. "Non aveva assistenza specialistica, non c’erano bombole d’ossigeno, mancava un semplice defibrillatore. È assurdo se si pensa che stiamo parlando di Maradona e non di un paziente qualsiasi"