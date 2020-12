13/45

"Vedo mio figlio, ha dieci anni e vuole essere come me - le parole di Ronaldo nella conferenza che ha preceduto il Gala - ha del potenziale, è un ragazzo robusto, veloce, dribbla bene, ma ancora non è nulla. Glielo dico ogni volta: ci vuole tanta dedizione, lavoro. A volte quando è a casa gli consiglio di fare il tapis roulant, poi di fare un bagno con l'acqua fredda per recuperare. E lui si lamenta (CR7 ride, ndr), ha dieci anni... Non gli metterò pressione, non farò nulla perché lui diventi calciatore. Mi piacerebbe che lo diventasse, ma sarà lui a decidere".