Ancora una volta è stato il trascinatore della Juve in campo con i suoi gol. Cristiano Ronaldo si gode l'ennesimo trofeo della sua carriera dopo aver sbloccato il match (chiuso dal gol di Morata nel recupero) con il suo 760° gol in carriera al 64': "E' stata una partita sofferta su un campo di gioco che non era il massimo - dice - Abbiamo vinto una coppa importante anche per la fiducia". Una sorta di riscatto dopo la netta sconfitta maturata nel derby d'Italia e le critiche ricevute dalla sua Juve: "Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s'era visto contro l'Inter, una partita in cui non avevamo fatto bene".