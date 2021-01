4/12

L'errore dal dischetto, per Insigne e per i tifosi del Napoli, è una sorta di deja-vu: era il marzo 2019 quando, in un Napoli-Juventus che assegnava punti decisivi per la corsa scudetto, Insigne calciava a lato, sempre dalla stessa parte e sempre con Szczesny tra i pali, il rigore del possibile pareggio (il risultato era sul 2-1 per i bianconeri al minuto 84)