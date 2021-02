Il giocatore di proprietà della Juventus - in prestito ai tedeschi dallo scorso ottobre - è stato mandato in campo da Flick a un quarto d'ora dal termine e festeggia la vittoria del Mondiale per Club su Instagram con un pizzico di ironia: "Quando chiedi ai compagni di scuola di mettere il tuo nome nel compito di gruppo..."

C'è spazio anche per un leggerissimo velo di polemica nel successo del Bayern Monaco al Mondiale per Club contro i messicani del Tigres, sconfitti nella finale di Doha con la rete di Benjamin Pavard al 14' del secondo tempo. Al termine della partita, Douglas Costa - mandato in campo da Flick al 76' - posa con la Coppa per la foto di rito e condivide il post dello scatto sul suo account Instagram con una frase dal sapore ironico: "Quando chiedi ai tuoi compagni di scuola - scrive il 30enne fantasista - di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo! Hahahah scherzi a parte... CAMPIONE DEL MONDO", conclude il brasiliano, che era rimasto in panchina - senza entrare, in quel caso - anche nella semifinale con gli egiziani dell'Al Ahly vinta 2-0 grazie alla doppietta di Robert Lewandowski, premiato come migliore giocatore del torneo. "Flash" - com'è soprannominato - era stato ceduto in prestito ai bavaresi dalla Juventus nello scorso ottobre.