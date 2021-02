Porto, solo un pari col Boavista. Ora la Juventus

Serata da dimenticare anche per il Porto, che mercoledì sera ospiterà la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions. È stato un derby folle quello del "Dragão", un 2-2 che, però, alla fine non serve a nessuno. Nel primo tempo show del Boavista dell'ex milanista Adil Rami - penultimo in classifica a 15 punti - subito in vantaggio all'8' con il difensore ecuadoriano Jackson Porozo e abile a trovare la rete del raddoppio allo scadere con l'attaccante honduregno Alberth Elis. Nell'intervallo il tecnico Sergio Conçeiçao rivoluziona la squadra con tre cambi e nella ripresa arriva la reazione, veemente del Porto grazie ai gol della punta iraniana Mehdi Taremi (al 54') e al rigore di Sergio Oliveira all'82'. Quattro minuti più tardi lo stesso centrocampista lusitano si presenta nuovamente sul dischetto, ma il palo gli nega la gioia del 3-2. Al 90' i padroni di casa completano la rimonta, ma si vedono annullare il gol della vittoria dal Var per un fallo di mano di Evanilson. In classifica, Pepe e compagni salgono ora a -7 dallo Sporting Lisbona capolista, che avrà la chance di allungare a +10 nel posticipo casalingo di domenica sera con il Paços de Ferreira.