Immobile, la consegna della Scarpa d'Oro LIVE

La Top 10 della Scarpa d'Oro 2020

1) CIRO IMMOBILE: 72 punti (36 gol in Serie A)

2) ROBERT LEWANDOWSKI: 68 punti (34 gol in Bundesliga)

3) CRISTIANO RONALDO: 62 punti (31 gol in Serie A)

4) TIMO WERNER: 56 punti (28 gol in Bundesliga)

5) LIONEL MESSI: 50 punti (25 gol in Liga)

6) ERLING HAALAND: 50 punti (16 gol in Austria e 13 in Bundesliga)

7) JAMIE VARDY: 46 punti (23 gol in Premier League)

8) ROMELU LUKAKU: 46 punti (23 gol in Serie A)

9) JEAN PIERRE NSAME: 45 punti (30 gol in Svizzera)

10) SHON WEISSMAN: 45 punti (30 gol in Austria)