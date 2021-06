Secondo quanto riportato da Marca, l'attaccante potrebbe ritirarsi dal calcio giocato dopo l'Europeo che giocherà con la maglia del suo Galles. Nemmeno il ritorno in panchina di Ancelotti, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto, potrebbe fargli cambiare idea. Il Real risparmierebbe un ingaggio annuo da 12 milioni I GIOCATORI CHE SI SONO RITIRATI NEL 2021 Condividi:

Gareth Bale potrebbe lasciare il calcio giocato dopo l'Europeo, che giocherà con il suo Galles. La voce, insistente, arriva dalla Spagna. Il versatile attaccante classe 1989, di proprietà del Real Madrid, rientrerà alla Casa Blanca dopo una stagione in prestito al Tottenham, archiviata con 16 reti in 34 presenze tra Premier League e coppe, con un finale di stagione in crescita. A luglio Bale compirà 32 anni ma, come spiega Marca, sta già pensando al ritiro.

Ancelotti: "Se ha motivazioni può fare ancora bene" leggi anche Ancelotti: "Qui sono a casa, prometto spettacolo" Dopo l'esperienza complicata con Zidane a Madrid Bale aveva scelto il Tottenham, primo club a lanciarlo nel calcio internazionale, per rilanciarsi. Il ritorno agli Spurs non è però andato come sperava e la stagione è trascorsa tra alti e bassi. In Spagna raccontano di un Bale "stanco", che non cambierebbe idea nonostante il ritorno sulla panchina del Real di Carlo Ancelotti, con il quale ha sempre avuto un buon rapporto. Ancelotti ha parlato del gallese nella sua conferenza di presentazione. "Se ha le motivazioni per cercare di giocare come sa lui -ha assicurato l'allenatore - può fare una grande stagione. Non ho dubbi".