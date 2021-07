Dal "I am the Special One" al "I am the Happy One" in Blues per finire al "io non sono pirla" versione interista. José Mourinho non ha mai rilasciato frasi banali durante le sue conferenze stampa di presentazione nel nuovo club. Sarà lo stesso anche per la prima (giovedì 8 luglio alle 13.30) con la Roma? Ecco tutte le citazioni del portoghese diventate cult

8 LUGLIO LA PRESENTAZIONE - LE FRASI PIÙ FAMOSE DI MOU. VIDEO