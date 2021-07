Il portiere della Nazionale campione d'Europa, fresco di firma con il Paris Saint-Germain, ha fatto visita al suo vecchio presidente ai tempi del Milan. "È sempre un onore e un privilegio incontrare Berlusconi", ha scritto su Instagram. È proprio sotto la sua gestione al Milan che Donnarumma ha esordito in Serie A e si è affermato come uno dei migliori portieri in circolazione

Un momento amarcord a tinte rossonere. Gianluigi Donnarumma , dopo lo straordinario Europeo vinto con la Nazionale e il titolo di miglior giocatore del torneo, si sta godendo un periodo di meritate vacanze. Il portiere, che negli scorsi giorni è stato ufficializzato dal suo nuovo club, il Paris Saint-Germain, ne ha approfittato per fare visita a un "vecchio amico", Silvio Berlusconi . Uno, l'attuale numero uno del Monza, era il presidente del Milan quando l'altro, Gigio, era prima una giovane promessa diventata poi una splendida realtà del nostro calcio. E quest'oggi avranno sicuramente ricordato il periodo trascorso insieme in rossonero.

Il post di Donnarumma

CALCIOMERCATO

A testimoniare l'incontro è stato lo stesso ex portiere del Milan, che ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Donnarumma ha anche sottolineato quanto fosse contento di vedere il suo vecchio presidente: "È sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi", ha scritto Gigio. Con Berlusconi presidente Donnarumma ha esordito in Prima squadra e si è affermato come uno dei più grandi portieri in circolazione. A distanza di tempo, i due hanno deciso di trascorrere qualche ora insieme.