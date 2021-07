Il portiere della Nazionale a Parigi per la firma del contratto con il Paris Saint-Germain: si legherà ai francesi con un quinquennale da 12 milioni a stagione. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE Condividi:

Gianluigi Donnarumma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Francia. Il portiere azzurro, protagonista durante i rigori che hanno consegnato all'Italia il suo secondo Europeo, è arrivato nella sede del Paris Saint-Germain. Qui apporrà la firma sul contratto con il club parigino e si presterà alle varie attività di comunicazione. Per "Gigiò" (come è stato ribattezzato dai tifosi presenti) si tratta dell'ultimo step prima del comunicato ufficiale che annuncerà il trasferimento, atteso per le prossime ore. Il classe '99 aveva già svolto le visite mediche all'Ospedale Sant'Andrea di Roma a fine giugno, sfruttando il giorno di riposo che Roberto Mancini aveva concesso ai calciatori dell'Italia dopo la vittoria ai gironi contro il Galles.

L'addio al Milan vedi anche 5 italiani nella top 11 dell'Uefa Nella serata di martedì, prima della partenza, il 22enne aveva spiegato anche il suo addio al Milan con un video emozionale e un lungo post sul suo account social: "La scelta non è stata semplice ma a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi”. Un messaggio di 222 parole per salutare il club che lo ha accolto da bambino e fatto esordire in Serie A a sedici anni. "Grazie Gigio per quello che ci hai dato", la risposta dei rossoneri con cui il portiere, nonostante la giovane età, ha collezionato un totale di 251 presenze.