Al Ahly campione d'Africa: 3-0 ai Kaizer Chiefs

approfondimento

Calciomercato, ascolta tutte le notizie. PODCAST

La Champions League africana 2020/21 va all'Al Ahly. Decima vittoria nella competizione per il club egiziano. Superati per 3-0 i sudafricani del Kaizer Chiefs nella finale giocata allo stadio Mohammed V di Casablanca, in Marocco. Succede tutto nel secondo tempo, con le reti di di Sherif, Magdy ed El Sulaya che permettono alla formazione allenata dal sudafricano Pitso Mosimane di bissare il successo della precedente edizione e andare in doppia cifra nell'albo d'oro della massima competizione continentale.

Partita equilibrata nella prima parte, fino alla svolta in pieno recupero: entrata durissima di Mashiane (piede a martello sulla caviglia) ai danni di Tawfik. L'intervento del Var consiglia all'arbitro Ndabihawenimana di sanzionare il fallo con il cartellino rosso. Kaizer Chiefs in 10. Il peso dell'inferiorità numerica condanna i sudafricani nel secondo tempo. Al Ahly in vantaggio al 53': verticalizzazione di Tawfik per Sherif, che con lo scavetto supera Akpeyi in uscita. Pregevole anche l'esecuzione per il 2-0: minuto 64, questa volta è Sherif l'uomo assist. Magdi Kafsha ha il tempo per mirare l'incrocio dei pali e colpire. Al 74' Al Sulaya chiude i giochi su assist di uno scatenato Sherif. 3-0 e secondo trionfo consecutivo (dopo la vittoria sullo Zamalek) per l'Al Alhy targato Mosimane. Festa per il club già 42 volte campione d'Egitto. Per l'allenatore sudafricano si tratta invece della terza vittoria nella competizione: un filotto inaugurato nel 2016 con i Mamelodi Sundowns. Numeri che gli garantiscono un posto di rilievo nella storia del calcio africano.