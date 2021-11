Di figli d'arte e storie di giovani che provano (e in alcuni casi riescono) a emulare le geste dei padri sul rettangolo di gioco ne è piena la storia del calcio. A questo particolare libro si aggiunge oggi anche il capitolo che riguarda la famiglia Sneijder , con il giovane Jessey che ha firmato il suo primo contratto nel settore giovanile dell'Utrecht. 15 anni e nato dal primo matrimonio di Wesley Sneijder (ex campione tra le altre di Real Madrid e Inter), Jessey ha svolto con il club olandese un primo periodo di prova, andato evidentemente bene vista la foto pubblicata su Instagram da papà Wesley, che ritrae il giovane intento a firmare il contratto.

Utrecht, città natale di Wesley Sneijder

Cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, Wesley Sneijder non ha mai vestito in carriera la maglia dell'Utrecht, squadra della città che gli ha dato i natali il 9 giugno 1984. Per questo il legame tra la famiglia Sneijder e la città di Utrecht è sempre stato molto forte. Per il momento è ancora presto per fare paragoni scomodi tra padre e figlio, ma se Jessey riuscirà anche solo in parte a ripercorrere le orme di Wesley si potrà ritenere assolutamente soddisfatto della carriera che lo attende.