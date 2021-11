Morto a 47 anni l'ex attaccante Leonardo Gritti

Dopo una battaglia durata nove anni, Leonardo Gritti ha smesso di combattere. Nella notte tra domenica e lunedì, l'ex attaccante del Monza se ne è andato a 47 anni. Era in stato vegetativo dal 2012. Proprio con i biancorossi aveva raggiunto l'apice della sua carriera, quando nella stagione 1993/94 giocò in Serie B. Poi tanta Serie C con il Leffe, l'esperienza con la Trevigliese e l'ultima maglia vestita con l'Arzago, in Terza categoria.