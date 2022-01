Il centrocampista danese torna a parlare: "È stato fantastico il supporto ricevuto da così tante persone che hanno sentito il bisogno di stare vicino a me e alla mia famiglia. Ogni giorno arrivavano in ospedale dei fiori, strano riceverne così tanti per essere morto per 5 minuti. Sono grato a tutti, in particolar modo ai miei compagni di squadre e ai medici che mi hanno aiutato. Obiettivo? Tornare a giocare in Nazionale e andare ai Mondiali"

Lo scorso giugno, durante Danimarca-Finlandia, il mondo intero si è fermato a pregare per Christian Eriksen, spaventato dinanzi alle scene successive all'arresto cardiaco che ha colpito il centrocampista. A mesi di distanza da quel giorno, l'ex Inter è tornato a parlare di quell'episodio e, soprattutto, dello straordinario sostegno ricevuto: "È stato fantastico che molte persone abbiano avuto il desiderio di scrivermi o mandarmi dei fuori – le sue parole in un'intervista in danese pubblicata sui suoi canali social – Quanto accaduto ha colpito molte persone, che hanno sentito il bisogno di farlo sapere a me e alla mia famiglia. Ciò mi ha reso molto felice. In ospedale continuavano a dirmi di aver ricevuto dei fiori per me, è stato strano perché non ti aspetti che la gente ti invii dei fiori per essere morto per cinque minuti".