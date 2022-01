Il Ct dell'Argentina ha parlato della mancata convocazione di Messi per le due gare di qualificazione ai Mondiali contro Cile e Colombia. Con l'Albiceleste già in Qatar, l'allenatore ha preferito lasciare Messi a Parigi per permettergli di recuperare al meglio dopo il Covid. "Vorremmo che fosse qui ma è giusto che torni fisicamente al top, il capitano sarà Di Maria"

Il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni è tornato sulla mancata convocazione di Leo Messi in vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali che la Seleccion (già certa di un posto in Qatar) disputerà contro Cile e Colombia. "Mi piacerebbe fosse qui con noi ma ho parlato con Lionel e mi ha detto che è rimasto seriamente colpito dal Covid. Aveva la variante più severa – ha spiegato - È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l'ideale per lui arrivare in Nazionale senza essere al 100%". Dunque Scaloni ha voluto risparmiare il giocatore sia per permettergli di recuperare la forma fisica ma anche per non incrinare i rapporti con il Paris Saint Germain. Messi era già tornato in campo in campionato nel match contro il Reims la scorsa settimana.

Scaloni: "Il capitano sarà Di Maria"

Inoltre, il ct dell'Albiceleste ha spiegato che il capitano sarà Angel Di Maria. Da notare che il 'Fideo' ha già indossato la fascia in cinque occasioni con una particolarità da non sottovalutare: ogni volta che Di Maria è stato capitano, l'Argentina ha sempre vinto. L'ultima volta è stato il 12 novembre dello scorso anno contro l'Uruguay a Montevideo (1-0), sempre per le qualificazioni ai Mondiali. Per la seconda volta sarà capitano sotto la guida di Scaloni. "E' l'uomo giusto, ha molta esperienza in Nazionale", ha concluso l'allenatore.