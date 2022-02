Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2022 con 'Apri tutte le porte', è intervenuto a Sky Sport 24: "È difficile stare su un palco come quello di Sanremo, ma fare il presidente del Bologna è anche durissima. Prima di Natale sembrava davvero una grande stagione, poi qualche sconfitta ci ha riportati sulla terra"

Due esperienze da conduttore, una vittoria, nel 1987, nelle sei volte in gara: per Gianni Morandi le porte di Sanremo sono aperte, anzi spalancate. I suoi luoghi del cuore in Riviera sono l’Ariston ma anche la pista ciclabile, dove corre incrociando altri artisti, con i social che raccontano i loro incontri mattutini. Ma anche tanta gente comune, fan che lo adorano anche dopo 60 anni di carriera. Insomma, Morandi si allena quotidianamente con tanta corsa ma anche con la fisioterapia, per riabilitare una mano infortunata dal fuoco a marzo 2021. E con un mental coach d’eccezione, Lorenzo Jovanotti, che lo ha aiutato a superare un momento complicato scrivendo per lui prima il tormentone della scorsa estate ‘L’allegria’ poi ‘Apri tutte le porte’, pezzo sanremese, carico di speranza e di una spiazzante modernità.