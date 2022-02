4/18

Toto Cutugno - L'ITALIANO (Sanremo 1983)

"Lasciatemi cantare / Con la chitarra in mano / Lasciatemi cantare / Sono Vincenzo Italiano". Una delle canzoni italiane più famose nel mondo, grazie al ritornello orecchiabilissimo, non vinse ma fu tra i singoli più venduti dell'anno. A Sanremo arrivò quarta, in zona Champions: quella che Italiano sogna di raggiungere con la sua Fiorentina