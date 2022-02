Una nuova avventura nel mondo del calcio per Dan Friedkin . Come riportato da Il Tempo, l'imprenditore texano che nell'estate del 2020 ha prelevato la Roma da James Palllotta sarebbe molto vicino a rilevare un altro club in Europa. Si tratta del Cannes , società storica francese fondata nel 1902 che - dopo un breve passato glorioso culminato con due partecipazioni alla vecchia Coppa Uefa - si trova attualmente nei dilettanti , in terza posizione nel campionato National 3, la quinta divisione francese .

Tra le offerte ricevute per il club diretto attualmente dalla presidentessa Anny Courtade, secondo quanto raccolto da Il Tempo quella avanzata dal gruppo Friedkin sarebbe considerata al momento la migliore e già nelle prossime settimane si potrebbe procedere con il closing . Ma a differenza di quanto accaduto con la Roma - più volte la proprietà ha specificato che l'obiettivo è quello di arrivare ai massimi livelli e conseguire titoli sportivi nel giro di pochi anni -, l'investimento sul Cannes potrebbe essere dettato anche da interessi immobiliari . Il club, infatti, ha in dote le concessioni per sviluppare un importante progetto edile su alcuni terreni del comune della Costa Azzurra, sul modello di quello già avviato dal Nizza. All'orizzonte dunque potrebbe esserci la costruzione di un nuovo stadio e di una cittadella sportiva , che permetterebbe ai Friedkin - il vice presidente della Roma Ryan, figlio di Dan, frequenta spesso la zona - di sviluppare un business parecchio interessante.

Al momento escluse collaborazioni con la Roma

Il nuovo possibile investimento del gruppo Friedkin potrebbe però non avere alcun legame diretto con la Roma. Al momento, sempre secondo Il Tempo, sembrerebbe complicato pensare ad una collaborazione sportiva tra le due società. In passato, in ogni caso, l'accademia del Cannes ha formato giocatori che hanno fatto la storia del calcio in Francia e non solo come Zinedine Zidane e Patrick Vieira e anche altri calciatori arrivati in Serie A come Sebastian Frey e Johan Micoud.