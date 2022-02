La Uefa e la Fifa hanno sospeso le squadre russe, club e nazionali, da tutte le loro competizioni in segno di vicinanza al popolo ucraino. Per la Russia, dunque, niente Mondiale. La Uefa, inoltre, ha interrotto con effetto immediato la partnership con Gazprom

Fifa e Uefa, con un comunicato congiunto, hanno sospeso dalle loro competizioni tutte le squadre russe: una decisione che coinvolge sia i club che le nazionali. La Russia, dunque, è stata esclusa dal prossimo campionato Mondiale e non parteciperà agli spareggi di marzo, che la nazionale russa avrebbe dovuto giocare in casa contro la Polonia. Questo il testo del comunicato ufficiale: "A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prospettavano l'adozione di ulteriori misure, FIFA e UEFA hanno deciso oggi congiuntamente che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo ordine. Queste decisioni sono state adottate oggi dal Bureau del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, ovvero dai più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su tali questioni urgenti. Il calcio è totalmente unito e solidale con tutto il popolo ucraino coinvolto nel conflitto. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori significativamente e rapidamente in modo che il calcio possa tornare a essere un veicolo di unità e pace tra i popoli".