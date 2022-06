Ronaldo "Il Fenomeno" come Stefano Pioli. Giorni fa, l'allenatore dei rossoneri si è messo in sella alla sua bicicletta e (per onorare la promessa fatta in caso di vittoria del Milan) ha percorso 130 km totali e oltre 60 tra salite e dislivelli. Storia simile a quella di Ronaldo che sta percorrendo in biciletta, rigorosamente elettrica, il Cammino di Santiago dopo la promozione in Liga del Real Valladolid, squadra della quale è presidente. Detto, fatto. Il brasiliano è partito dallo stadio Nuevo José Zorilla per le sei tappe (da 50 chilometri) che lo porteranno a Santiago de Compostela. Sorrisi e fatica: il tutto documentato sul suo account di Instagram. Dove appare abbastanza provato dopo i primi chilometri...