Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, si è sottoposto questo lunedì a un nuovo intervento chirurgico, come da programma per la sua riabilitazione, dopo l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo colpì lo scorso 23 aprile. Lo riporta Ansa, che ha anche divulgato le parole del direttore della struttura di neurochirurgia di Alessandria - il dottor Andrea Barbanera - dove Tacconi si trova: "L'intervento chirurgico non è dovuto a una complicanza del suo stato di salute, ma era già prevista nel suo percorso di cura", ha rassicurato il dottore.