Brutta disavventura per Dani Olmo, centrocampista spagnolo che gioca nel Lipsia, che venerdì scorso è rimasto vittima di un aggressione. Secondo quanto riportato da Las Provincias, il centrocampista è stato seguito da due malviventi fino a un barbiere nel centro di Valencia. All'uscita dal locale uno dei due gli si è scagliato addosso per derubarlo, mentre l'altro attendeva in macchina il complice per potersi dileguare velocemente. Tanta paura per il calciatore, a cui è stato sottratto un Rolex dal valore di 30mila euro.