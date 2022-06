È stato svelato il calendario 2022/2023 della Bundesliga. Il Bayern Monaco inizierà la stagione sul campo dell'Eintracht Francoforte, mentre il Borussia Dortmund ospiterà il Bayer Leverkusen. Borussia che riceverà il Bayern Monaco nel big match dell'anno alla 9^ giornata, nel weekend del 7-9 ottobre. Di seguito, tutte le novità e la lista dei match più importanti della stagione, che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW