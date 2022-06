Giggs si dimette: lascia definitivamente il Galles

Ryan Giggs non sarà più il ct del Galles. L'ex stella del Manchester United ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato a causa della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto: Giggs è infatti stato incriminato per violenza privata, minacce e "comportamento coercitivo" nei confronti di due donne, ossia l'ex fidanzata e la sorella di quest'ultima. Già a novembre del 2020, quando Giggs si era autosospeso, era stato nominato come ct ad interim Robert Page, che aveva guidato la nazionale anche durante gli Europei. Sarà proprio lui a prendere in via definitiva il posto dell'ex capitano dei Red Devils.