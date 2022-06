1/30 Instagram @angeldimariajm

Cominciamo il nostro 'viaggio' con Angel Di Maria, in vacanza a Ibiza ma con il futuro ancora tutto da scrivere: l'ormai ex Paris Saint-Germain ha comunicato alla Juventus di aver bisogno di due, tre giorni di tempo per riflettere e poi dare la risposta definitiva alla proposta bianconera (un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione).

Di Maria, la Juve aspetta una risposta dopo la nuova proposta. Lui intanto è a Ibiza