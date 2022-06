Ore, giorni di riflessione: poi Angel Di Maria uscirà alla scoperto sul suo possibile futuro in Italia. Ad attendere con trepidazione la risposta dall’esterno offensivo argentino è la Juventus, società che nei giorni scorsi ha mosso passi in avanti importanti per ottenere il "sì" del calciatore, svincolato dopo la fine del contratto con il Paris Saint-Germain. I bianconeri hanno offerto a Di Maria un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione (la prima proposta era di due anni), assecondando di fatto le richieste dell’argentino, desideroso di giocare solo un anno in Europa e poi tornare in patria. La Juve, dunque, è convinta di aver fatto il massimo per convincere Di Maria: con la proposta di un anno con opzione, i bianconeri non solo sono venuti incontro ai desideri dell’argentino ma hanno anche rinunciato ai benefici del Decreto crescita (agevolazione fiscale per lavoratori che arrivano dall’estero ma che restano in Italia almeno due anni).