Chi è Camarda, bomber dello scudetto Under 15

Il Milan Under 15 è campione d'Italia e la firma è sempre quella di Francesco Camarda , la macchina da gol del settore giovanile rossonero. Suo il gran colpo di testa che ha deciso la finale contro la Fiorentina , giocata a Tolentino e valsa lo scudetto di categoria. Ennesima firma per il baby centravanti, classe 2008 e autore di oltre gol reti a livello giovanile in circa 100 partite giocate: media realizzativa pazzesca.

Lo scorso 10 marzo ha compiuto 14 anni e i numeri di Camarda sono già impressionanti. Molti di questi gol sono stati realizzati in partite tra ragazzini, di quelle che non si giocano in 11 contro 11, ma la media è di oltre cinque reti per gara giocata . Un dato che ha permesso al baby attaccante di bruciare le tappe ed essere aggregato ai ragazzi più grandi, quelli nati nel 2007 che formano la rosa dell'Under 15. Anche la Nazionale di categoria gli ha messo gli occhi addosso . Merito della rapidità abbinata a velocità e talento che Camarda dimostra sul campo. Attaccante molto fisico e forte nel gioco aereo, è un grande tifoso proprio del Milan .

Passatempo preferito? La kick boxing

Al momento per Camarda Kakà è un poster in camera, da osservare con attenzione nell'attesa di poter magari un giorno arrivare a giocare in prima squadra. Il calcio è il suo chiodo fisso anche fuori dal campo: presenza costante sui social, dove c'è spazio per una foto con Sandro Tonali e degli scatti da tifoso a San Siro. Unica eccezione concessa? La passione per la kick boxing, altro sport che il giovanissimo attaccante pratica nel tempo libero e che gli ha permesso di potenziare le sue doti tecniche e fisiche. A poco più di 14 anni, macina record davanti alla porta avversaria. Con il gol come stella polare, con quella fasciatura al polso che tanto ricorda Karim Benzema e studiando Giroud e Ibra, oggi titolari del posto di centravanti in prima squadra. In fondo, in questa stagione tutti e tre hanno vinto il loro scudetto. Così Camarda segna e sogna.