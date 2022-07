Quarta puntata dell'appuntamento dedicato ai colpi più costosi di sempre per nazionalità. Oggi spazio ai francesi, trasferimenti destinati lontano dalla Ligue 1 ad eccezione del 20° posto e del… 1°! In classifica c'è l'affare Pogba-United del 2016, l'ultima ufficialità del Real Madrid e una coppia di omonimi. Non è tutto: un big compare addirittura due volte. Et voilà, ecco la top 20 (dati Transfermarkt)

