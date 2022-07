La firma è la sua, “Stefano Tacconi, il tuo papà”, sotto una lettera di auguri di compleanno al figlio Andrea. E nel breve testo si riconosce quell’ironia tipica dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale, ricoverato il 23 aprile in ospedale ad Alessandria per emorragia cerebrale: “Se cerchi una mano nel bisogno –ha scritto Tacconi nel biglietto d’auguri al figlio- la trovi alla fine del tuo braccio”. Tacconi, che si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico, sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione al centro Borsalino di Alessandria. Ma per i 27 anni del figlio Andrea, che dall’inizio della vicenda sui social dà aggiornamenti sulle condizioni e i progressi del padre, ha voluto pensare a una dedica speciale: “Con immenso piacere ti auguro buon compleanno”.