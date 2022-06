Tacconi scrive al figlio: "Tra poco insieme"

L'ex portiere della Juventus sta migliorando dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito ad aprile. Ha iniziato la riabilitazione ad Alessandria e ha scritto un bigliettino per il figlio Andrea, che lo sta seguendo in questi giorni. “Dai, fra poco insieme”, è il testo del messaggio che il figlio ha poi postato su Instragram

Stefano Tacconi sta meglio e potrebbe presto riabbracciare la famiglia. "Dai, fra poco insieme", è infatti questo il messaggio che lo stesso ex portiere della Juventus ha scritto su un block notes e inviato al figlio Andrea che lo ha mostrato a tutti con una storia di Instagram aggiungendo il commento "Meraviglioso". Tacconi è ricoverato nel Presidio Riabilitativo Borsalino di Alessandria per recuperare dall'emorragia cerebrale che lo aveva colpito a fine aprile e per cui era stato portato d'urgenza all'ospedale di Asti