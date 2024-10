Dopo aver segnato contro lo Young Boys, Marcus Thuram si prepara a Inter-Juve (in diretta domenica 27 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW ). Un match in cui affronterà il fratello Khephren: "Sarà una bellissima partita, tutta la nostra famiglia sarà a San Siro. Per chi tiferà papà Lilian? Per la Juve, è sicuro – dice sorridendo Marcus – Ci sta, è la squadra del fratello più piccolo. E poi papà ha giocato per la Juve, lui è juventino"

Entra dalla panchina e regala i tre punti all'Inter. Marcus Thuram è di nuovo il bomber decisivo in casa Inter. Non solo in campionato, questa volta realizza il gol vittoria anche in Champions League contro lo Young Boys . Segna il gol del definitivo 1-0 al 93', dopo essere entrato al 76' al posto di Taremi: "Abbiamo giocato una gara difficile contro una squadra forte e siamo felici di questa vittoria fuori casa - spiega il francese nel post partita - I gol sono sempre importanti, ma quello che conta è che l'Inter abbia vinto . I nostri tifosi spingevano per la vittoria e l'abbiamo ottenuta".

"Tutta la nostra famiglia sarà a San Siro per Inter-Juve"

Dopo aver battuto lo Young Boys in Champions, adesso l'Inter si prepara al big match della nona giornata di Serie A, quando a San Siro arriverà la Juventus allenata dall'ex nerazzurro Thiago Motta (partita in diretta domenica 27 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Sarà una partita speciale per Marcus Thuram, che affronterà il fratello Khephren, centrocampista bianconero. Un derby d'Italia che diventa derby in famiglia, come ha spiegato l'attaccante dell'Inter: "Sarà una bellissima partita, tutta la nostra famiglia sarà a San Siro. Per chi tiferà papà Lilian? Per la Juve, è sicuro – dice sorridendo –. Ci sta, è la squadra del fratello più piccolo. E poi papà ha giocato per la Juve, lui è juventino. Non è una sfida scudetto, siamo ancora all’inizio del campionato, è una partita come le altre che vale tre punti".