Tacconi dimesso dall'ospedale dopo quasi 2 mesi

A poco meno di due mesi dall'emorragia celebrare, l'ex portiere della Juventus sarà dimesso in giornata dall'ospedale di Alessandria e trasferito in un centro riabilitativo per proseguire le cure. Il figlio sui social: "È una forza della natura"

Arriva un’altra ottima notizia in merito alle condizioni di salute di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus colpito lo scoro 23 aprile da un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Dopo i piccoli ma costanti miglioramenti dei giorni scorsi, a poco meno di due mesi dal malore Stefano Tacconi sarà dimesso quest’oggi dall'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un'altra struttura. Ad annunciarlo è il figlio Andrea con un post su Instagram: "Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura", il messaggio del figlio Andrea.